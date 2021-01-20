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شرطة مكة المكرمة تقبض على 5 مقيمين سرقوا 80 قاطعًا كهربائيًّا
اتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة

شرطة مكة المكرمة تقبض على 5 مقيمين سرقوا 80 قاطعًا كهربائيًّا

2021/01/20
الساعة 12:45 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شرطة مكة المكرمة تقبض على 5 مقيمين سرقوا 80 قاطعًا كهربائيًّا
المواطن - واس

أعلنت شرطة مكة المكرمة القبض على خمسة مقيمين سرقوا 80 قاطعًا كهربائيًا وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة.

تفاصيل العملية: 

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة العاصمة المقدسة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البرماوية ومقيم من الجنسية الباكستانية، في العقدين الثالث والرابع، تورطوا بسرقة (80) قاطعاً كهربائياً وأجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من أحد الفنادق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.


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