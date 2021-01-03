شرفي هلالي: انتقال العويس لـ الأهلي مخطط لتدمير الفريق !

المواطن - محمد سمعه

انتقد عبدالرحمن السماري، عضو شرف نادي الهلال والإعلامي الرياضي، الحارس محمد العويس وذلك بعد خسارة الأهلي من نادي التعاون في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وغرد السماري قائلًا اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” : “يبدو أن انتقال العويس للراقي مخطط لتدمير الفريق، منذ بيان الاعتراف من الإدارة المؤقتة، بالمخالفات والاعتذار من ناديه السابق، الوضع لا يساعد على حل مشكلة الراقي بعد ابتعاد الرمز”.

أوسو يثير الجدل بعد خسارة الأهلي:

وفي وقت سابق، أثار اللاعب الغاني صامويل أوسو، لاعب النادي الأهلي، الجدل وذلك بعد الخسارة من التعاون.

وكان الراقي خسر من فريق التعاون بثلاثية دون رد، ليفقد الراقي الفرصة في الصعود لصدارة دوري المحترفين.

وتحدث أوسو للقناة الرياضية السعودية قائلًا: “لقد لعبنا ضد فريق صعب، وكان هدفنا الفوز وتصدر الدوري، لكن هذا حُكم كرة القدم، ونحن نفعل ما يطلبه المدرب فلادان، لا يُمكنني الحديث عن أي تكتيك”. وتابع أوسو: “حقيقة لا أعلم مصيري مع الراقي، هل سأرحل أو سأبقى، حتى الآن ليس هناك أي جديد حول تجديد العقد”. تعليق مثير من وليد الفراج: وفي وقت سابق، كتب الإعلامي الرياضي وليد الفراج تغريدة مثيرة عبر حسابه في “تويتر”، وذلك بعد خسارة الأهلي مساء اليوم السبت أمام فريق التعاون بثلاثية دون مقابل في الجولة الـ11 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وغرد الفراج قائلًا: “أترك عنك الأعذار والأوهام، المال لا يشتري الروح والعطاء والغيرة على تاريخ النادي ولا هيبة القميص، عساها وصلت؟”.

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