شركة بنتلي البريطانية تعلن عن مبيعات قياسية عام 2020

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت شركة السيارات الفاخرة البريطانية بنتلي موتورز عن مبيعات قياسية في عام 2020 بلغت 11206 سيارات، وهو أعلى رقم في تاريخها البالغ 101 عام والذي تم تحقيقه على الرغم من جائحة فيروس كورونا الذي أدى إلى إغلاق المصنع.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، شهدت نسب المبيعات زيادة بنسبة 2 في المائة عن عام 2019، كانت سنة مبيعات بنتلي السابقة في عام 2017 قياسية عندما باعت 11 ألف سيارة.

مبيعات قياسية:

ويعتبر هذا الإنجاز رائعًا لأن جائحة كورونا يعني أن إنتاج بنتلي الذي يعمل فيه 4000 موظف قد توقف لمدة سبعة أسابيع بدءًا من مارس، واستمر بمعدل 50 في المائة من الإنتاج لمدة تسعة أسابيع أخرى، حيث تم إدخال إجراءات التباعد الاجتماعي؛ مما تسبب في تأخير الجيل الجديد من بنتايجا 4X4.

كما كان أداء بنتلي المتفائل عكس اتجاه انخفاض مبيعات السيارات في المملكة المتحدة بشكل عام خلال عام 2020، والتي من المتوقع أن تظهر الأرقام الرسمية يوم الأربعاء والتي انخفضت بمقدار الثلث تقريبًا.

وقالت بنتلي، التي تستعد لإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل اعتبارًا من عام 2025: إن توقعات مبيعات ما قبل فيرو سكس كورونا كانت أكبر بكثير، إلا أن طرح الطراز الجديد عزز هذا الإنجاز الكبير الذي كان أعلى أداء مبيعات في أي من 101 عام من العلامة التجارية البريطانية الفاخرة.

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