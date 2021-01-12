شركة سيركو تعلن 285 وظيفة إطفائي شاغرة بمختلف المناطق

المواطن - الرياض

أعلنت شركة سيركو العربية السعودية Serco فتح باب التقديم لشغل (285) وظيفة بمسمى (إطفائي) لحملة الثانوية فأعلى حديثي التخرج أو ذوي الخبرة.

وأوضحت شركة سيركو أن الرواتب تتراوح من (6.500 إلى 12.600) شهريًا على النحو التالي:

– إطفائي – رجل إطفاء متدرب (بدون خبرة – العدد 225)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى مع مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).

الراتب: خلال فترة التدرب يكون الراتب (5.500) شهريًا وبعد اجتياز التدريب يكون الراتب (6,500) تقريبًا بالإضافة إلى بدل السكن والمواصلات.

– إطفائي – رجل إطفاء (مع خبرة سنتين – العدد 45)

الشروط للعمل في شركة سيركو :

• شهادة الثانوية العامة كحد أدنى

• خبرة لا تقل عن سنتين

• مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية

• رخصة نقل ثقيل وشهادة الاعتماد الأمريكي NFPA.

الراتب: يصل الراتب إلى (9,880) شهريًّا شاملًا بدل السكن وبدل النقل.

– إطفائي – رئيس طاقم إطفائي (مع خبرة 4 سنوات – العدد 15)

المتطلبات: شهادة الثانوية العامة كحد أدنى وخبرة لا تقل عن 4 سنوات ومستوى متقدم في اللغة الإنجليزية مع توفر شهادة الاعتماد الأمريكي NFPA.

الراتب: يصل الراتب إلى (12.600) شهرًا شاملًا بدل السكن وبدل النقل.

مناطق العمل: (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القريات، القصيم، بقيق، الهفوف، الدمام، رابغ، الجوف، حائل، النعيرية، المجمعة، والخرج).

طريقة التقديم:

التقديم في شركة سيركو متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة والمنطقة وتعبئة الطلب عبر طاقات على الرابط التالي (اضغط هنا).

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