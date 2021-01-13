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شركة موبايلي تفتح باب التقديم في برنامج الصفوة للخريجين
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

شركة موبايلي تفتح باب التقديم في برنامج الصفوة للخريجين

2021/01/13
الساعة 8:28 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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شركة موبايلي تفتح باب التقديم في برنامج الصفوة للخريجين شعار موبايلي
المواطن- خالد الأحمد
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1 شروط وظائف شركة موبايلي للاتصالات:
2 التقديم على وظائف شركة موبايلي للاتصالات:

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على برنامج تطوير حديثي التخرج “الصفوة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة موبايلي للاتصالات:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية:

– هندسة الكمبيوتر.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– هندسة برمجيات الحاسب.

– إدارة الأعمال.

– إدارة مالية.

– هندسة صناعية.

– هندسة كهربائية.

التقديم على وظائف شركة موبايلي للاتصالات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شركة موبايلي
برنامج الصفوة

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