شركة موبايلي تفتح باب التقديم في برنامج الصفوة للخريجين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن فتح باب التقديم على برنامج تطوير حديثي التخرج “الصفوة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

شروط وظائف شركة موبايلي للاتصالات:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين والسعوديات من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات التالية:

– هندسة الكمبيوتر.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات.

– تقنية المعلومات.

– هندسة برمجيات الحاسب.

– إدارة الأعمال.

– إدارة مالية.

– هندسة صناعية.

– هندسة كهربائية.

التقديم على وظائف شركة موبايلي للاتصالات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 13 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 فبراير 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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