شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

المواطن - سعد البحيري

يواظب بنك التنمية الاجتماعية دعم ذوي الدخل المنخفض وتمكينهم من الحصول على تمويل اجتماعي بشروط ميسرة من بينها تمويل نفاذ الذي يساعد المواطنين على العمل الحر بهدف دعم شريحة هامة من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن فرصة في قطاع العمل الحر أو لديهم أعمالهم الحرة ويرغبون في تطويرها.

شروط منتج نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية

وفي سبيل تحقيق الأهداف المرجوة من المنتجات التمويلية اشترط بنك التنمية الاجتماعية توفر عدد من الشروط في المتقدمين للحصول على تمويل نفاذ منها ما يلي:

أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية. ألّا يكون طالب التمويل مدينًا لدى بنك التنمية الاجتماعية بأي قرض مع مراعاة مضي سنة من تاريخ سداد آخر التزام قائم لديه في البنك. ألّا يقل العمر عن 18 عامًا هجريًا ولا يزيد عن 60 عامًا هجريًا سواء كان مقترضًا أو كفيلًا. ألّا يتجاوز الدخل الشهري لطالب التمويل عن 14 ألف ريال. أن يقدم طالب التمويل ضمانًا مقابل التمويل. اجتياز الفحص الائتماني. ألّا تتجاوز مدة السداد 40 شهرًا. أن يحدد العميل نشاط العمل الحر الذي يرغب بمزاولته، مع وجود وثيقة/رخصة تثبت ذلك.

ما هي وثيقة العمل الحر ؟

ولكي يحصل المستفيد على تمويل نفاذ لا بد أن تكون لديه وثيقة العمل الحر، وهي وثيقة تُمنح لممارسة العمل الحر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق بوابة العمل الحر لتسجيل الراغبين بممارسة المهن المتوفرة عبر البوابة في قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

حدود التمويل لمستفيدي العمل الحر

ويتم تمويل المستفيدين بشكل نقدي بما لا يتجاوز 60 ألف ريال حسب الملاءة المالية، أما التمويل العيني فيصل إلى 150 ألف ريال، ويتم تحصيل رسوم رمزية تحسم من قيمة التمويل قبل صرفه للعميل كما يوجد دعم للرسوم لفئات الضمانين والعاطلين والمعاقين.

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