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شعار جديد من الاتحاد الآسيوي لـ بطولة دوري أبطال آسيا
في نسخة 2021 التي تنطلق بالفترة المقبلة

شعار جديد من الاتحاد الآسيوي لـ بطولة دوري أبطال آسيا

2021/01/04
الساعة 1:35 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شعار جديد من الاتحاد الآسيوي لـ بطولة دوري أبطال آسيا شعار دوري أبطال آسيا الجديد
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 أولسان الكوري بطل آخر نسخة من البطولة
2 بماذا علق رئيس الاتحاد الآسيوي على شعار دوري أبطال آسيا الجديد ؟

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن شعار بطولة دوري أبطال آسيا الجديد، الذي سوف يتم العمل به بداية من النسخة المقبلة 2021.

أولسان الكوري بطل آخر نسخة من البطولة

وكان فريق أولسان الكوري الجنوبي تُوج بنسخة 2020 في البطولة الآسيوية، بعد أن هزم فريق بيرسبوليس الإيراني بنتيجة هدفين لهدف في المباراة النهائية.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة الآسيوية عبر “تويتر” صباح اليوم الاثنين التصميم الجديد لـ شعار البطولة حيث يعرض كأس البطولة إلى جانب عناصر تمثل منطقتي الغرب والشرق ليكون بذلك علامة مرئية جديدة للبطولة التي تحظى بمتابعة جماهيرية هائلة تُقارب المليار مشجع.

بماذا علق رئيس الاتحاد الآسيوي على شعار دوري أبطال آسيا الجديد ؟

وحول هذا السياق، قال البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: “نحن سعداء ببدء العام الجديد مع تصاميم وشعارات مميزة لجميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، حيث يعمل الاتحاد على جعل هذه البطولات أكثر جاذبية للجماهير وتأكيد مكانة هذه البطولات كأهم فعاليات كرة القدم في قارة آسيا، وأنا أثق أن هذه  التصاميم الجديدة سيكون لها رد فعل كبير في كافة أرجاء قارة آسيا والعالم، حيث إنني أتطلع لمشاهدتها عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي وعبر القنوات التلفزيونية”.

شعار دوري أبطال آسيا الجديد
شعار دوري أبطال آسيا الجديد

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