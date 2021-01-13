شكوك حول مشاركة ميسي في كأس السوبر الإسباني

المواطن - مروة نبيل

يُحيط الغموض حول مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضد ريال سوسيداد في كأس السوبر الإسباني.

ميسي يغيب عن استعدادات برشلونة

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن فريق برشلونة غادر إلى ملعب التدريبات، من أجل خوض مران تنشيطي أخير، استعدادًا لمباراة ريال سوسيداد، باستثناء الثنائي ميسي ورونالد أراوخو.

وكان أراوخو قد تعرض للإصابة خلال مواجهة غرناطة الأخيرة في الدوري الإسباني، لكنه تواجد مع الفريق في قرطبة، دون الكشف عن مصيره، أما ميسي فقد طلب استبداله في الشوط الثاني من المواجهة ذاتها، ولكن لم يعلن برشلونة أي شيء يتعلق بإصابته.

وشارك النجم الأرجنتيني في تدريبات برشلونة التي أقيمت، مساء أمس الثلاثاء، بشكل طبيعي خلال الوقت الذي يُسمح فيه بتواجد وسائل الإعلام، دون معرفة ما إذا كان تعرض للإصابة فيما بعد أم لا.

كأس السوبر الإسباني

ومن المقرر أن يلعب برشلونة ضد ريال سوسيداد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة، الفريق المتأهل من مواجهة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

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