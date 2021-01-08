صالح الشهري يستهدف رقمًا مميزًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يسير صالح الشهري بشكل مميز مع الهلال خلال المباريات الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لمواصلة تألقه أمام الباطن اليوم.

صالح الشهري يبحث عن رقم مميز

ونجح الشهري في تسجيل آخر هدفين لنادي الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الاتحاد والشباب، ليُنقذ فريقه من الهزيمة في المباراتين، ويقوده للتعادل بنتيجة 1/1.

ولم ينجح صالح الشهري في هز الشباك خلال 3 مباريات متتالية ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين من قبل، ويسعى لتحقيق رقم مميز له في المسابقة بالتسجيل أمام الباطن اليوم.

الهلال ضد الباطن

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الباطن، بعد قليل، على ملعب نادي الباطن ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الباطن في المركز الـ13 برصيد 11 نقطة.

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