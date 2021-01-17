صامويل أوسو يغيب عن مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

غاب الغاني صامويل أوسو عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، مساء اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة أبها المقبلة.

صامويل أوسو يغيب:

وأشار حساب النادي الأهلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن صامويل أوسو لم يُشارك في تدريبات اليوم، بعد معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة.

ومن المقرر أن يُراقب الجهاز الطبي في النادي الأهلي حالة اللاعب الغاني قبل إجراء مسحة طبية، من أجل التأكد من سلامته من فيروس كورونا، كما هو متبع قبل المباريات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره أبها، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ولعب الأهلي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الجولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليوقف الراقي مسلسل الهزائم، بعد خسارته مباراتين متتاليتين.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 23 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطتين عن الشباب صاحب المركز الثاني.

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