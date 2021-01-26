صامويل أوسو يُشارك في مران الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

عاد المهاجم الغاني صامويل أوسو إلى صفوف نادي الفيحاء رسميًّا، حيث شارك في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء.

صامويل أوسو يعود إلى الفيحاء:

وأشار حساب نادي الفيحاء الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن صامويل أوسو شارك في المران، تمهيدًا لإعادة قيده في قائمته مجددًا، بعد انتهاء فترة إعارته إلى فريق الأهلي خلال الفترة الماضية.

وكان النادي الأهلي ضد ضم صامويل أوسو إلى صفوفه قبل ساعات قليلة من غلق فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، لتدعيم الجانب الهجومي لمدة 3 أشهر فقط، ولم يرغب في تمديد الإعارة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد نادي الفيحاء مع أوسو قبل بداية منافسات موسم 2019/ 2020، بعقد احترافي لمدة 3 مواسم، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشوكاريتشكي ستانكوم الصربي، ويُقدم مستوى مميزًا معه الفريق البرتقالي.

الفيحاء في الدرجة الأولى:

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى برصيد 34 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن الحزم المتصدر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء لمواجهة نظيره الساحل، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

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