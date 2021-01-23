صحيفة قبرصية: العلاقات السعودية القبرصية في أبهى صورها

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

اتفقت السعودية وقبرص، الثلاثاء، على إطلاق حوار سياسي بين وزارتي الخارجية، على أن يعقد الاجتماع الأول والمشاورات السياسية في الرياض في المستقبل القريب.

وسلطت صحيفة قبرص تايمز القبرصية الضوء على هذا الحوار السعودي القبرصي، والذي جاء خلال اجتماع بين وزيري خارجية البلدين الأمير فيصل بن فرحان آل سعود ونيكوس خريستودوليديسن في العاصمة السعودية الرياض.

العلاقات المتبادلة

وتحدثت الخارجية القبرصية في إعلان لها حول اللقاء، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الاتفاقيات الثنائية والإجراءات المشتركة في مجالات مثل التجارة والسياحة وريادة الأعمال.

كما ناقش الوزيران الوضع في منطقة شرق البحر المتوسط الأوسع والشرق الأوسط والخليج، وأكدا الأهمية التي يعلقانها على التعاون الإقليمي القائم على احترام القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار.

كما ناقش الوزيران العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي، وأكدا الدور الذي تلعبه قبرص في تعزيزها.

كما ناقش خريستودوليدس القضايا الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، كما التقى خريستودوليديسن بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

قوة العلاقات

في فبراير من العام الماضي، تم توقيع اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية بين السعودية وقبرص، حيث وقع مجلس الغرف السعودية وغرفة التجارة والصناعة في جمهورية قبرص اتفاقية تعاون من 7 بنود لتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الأنشطة الداعمة لتوطيد علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة وجمهورية قبرص وخدمة المستثمرين في البلدين، وذلك في إطار زيارة المجلس لقبرص هذه الأيام لبحث التعاون التجاري والاستثماري.

وكان الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قد أكد في أغسطس من العام الماضي، دعم السعودية للحقوق السيادية لجمهورية قبرص على أراضيها ودعوة كافة الأطراف إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار وفقًا لقواعد القانون الدولي، وكان ذلك خلال زيارته لجمهورية قبرص التي التقى خلالها نظيره وزير خارجيتها نيكوس خريستودوليديسن.

وحينها عبّر الجانبان في بيان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا على تطوير العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

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