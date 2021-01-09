صدمة امرأة عاد زوجها بعد 4 أيام من وفاته بسبب كورونا

المواطن - متابعة

أصيبت امرأة بصدمة وذهول كبيرين حين فتحت الباب لتجد زوجها الذي استلمت جثته قبل 4 أيام من أحد المستشفيات بعد إصابته بفيروس كورونا واقفًا أمامها فلم تتمالك نفسها وكادت تفقد الوعي.

القصة التي وقعت قبل أيام في هندوراس بدأت حين تلقت الزوجة اتصالا من المستشفى لاستلام جثة زوجها الذي راح ضحية فيروس كورونا وبالفعل توجهت إلى المستشفى وعاينت الجثة ووقعت على أوراق الاستلام وتمت مراسم الدفن.

وبعد أربعة أيام تفاجأت الزوجة أن زوجها البالغ من العمر 65 عامًا يقف بالباب وعن سر غيابه هذه الفترة قال إنه أصيب في الغابة بعدما سقط من منطقة مرتفعة ولم يتمكن من الاتصال بأحد أو العودة للبيت بسبب الألم والإعياء لافتًا إلى أنه ظل طوال هذه الفترة بدون طعام.

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