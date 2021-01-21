صدمة تُواجه النصر بسبب إصابة بيتي مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

يواجه الفريق الكروي الأول بـ النصر صدمة؛ وذلك بعد إصابة اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز في القفص الصدري، عقب مشاركته في مباراة الوحدة التي انتهت بفوز أصفر العاصمة بثلاثية مقابل هدف.

ويستعد العالمي لمواجهة الاتحاد بالجولة الـ15 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأحد المقبل.

مشاركة نجم النصر غامضة

ولا تزال مشاركة بيتي ضد الاتحاد غامضة، خاصة بعد التأكد من إصابته بكدمة أسفل القفص الصدري وسلامة عضلاته من التمزق، حيث سيكون بحاجة لفحص ميداني للتأكد من سلامته قبل المباراة بحسب ما ذكرته ” الرياضية”.

وكان مارتينيز سجل الهدف الأول لـ النصر في شباك نادي الوحدة من ركلة حرة مباشرة ثم تعرض للإصابة في القفص الصدري.

يذكر أن العالمي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة.

وستُقام مباراة العالمي ضد الاتحاد يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين، حيث تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة “الشرائع”.

سبب تقديم موعد مباراة الاتحاد والعالمي

ولفتت لجنة المسابقات في بيانها، إلى أنه تم تقديم مباراة الاتحاد والنصر لتقام يوم الأحد 24 يناير عند الساعة 6:40 مساءً بدلًا من الاثنين 25 يناير نظرًا لانشغال الملعب بمواجهة فريقي الوحدة والشباب في نفس يوم المباراة السابق.

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