صفقة تبادلية مرتقبة بين الأهلي والشباب

المواطن - مروة نبيل

تعتزم إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة عقد صفقة تبادلية مع نادي الشباب برئاسة خالد البلطان خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي يسعى لتدعيم صفوفه

وتسعى الإدارة الأهلاوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من اللاعبين المميزين خلال الفترة الحالية، حيث ترغب في التعاقد مع المدافع الجزائري جمال بلعمري وغيره من اللاعبين.

وذكر موقع “جول” وفقًا لمصادره: “إدارة النادي الأهلي قدمت عرضًا بالتعاقد مع عبدالله الشامخ، مقابل التنازل عن المدة المتبقية من عقد المدافع محمد آل فتيل، لرغبة الإدارة في تدعيم مركز الدفاع بعد معاناة الفريق الأخيرة”.

ومازال الأهلي يتفاوض أيضًا مع الجزائري جمال بلعمري، الذي أبدى موافقته على ارتداء قميص الراقي خلال المرحلة المقبلة، حيث يتبقى موافقة نادي الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت بداية عبدالله الشامخ مع الهلال عام 2014، وتمت إعارته لنادي الرائد والوحدة، قبل أن يعود إلى الفريق الريداوي مجددًا، ومنه إلى الشباب صيف عام 2019، ويُجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر والجناح، ليكون من الركائز الأساسية مع الليوث.

الراقي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يواجه الراقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز الثالث بـ22 نقطة.

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