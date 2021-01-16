صفقة يسعى الهلال لحسمها قد تُقرب جوميز من الرحيل

المواطن - محمد سمعه

يركز المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال على ضم صفقة هجومية جيدة لـ أزرق العاصمة وذلك بعد هبوط مستوى اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز مؤخرًا مع الفريق.

ولم يُخف الزعيم رغبته في ضم المهاجم عبدالله الحمدان لاعب ومهاجم نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

قدوم عبدالله الحمدان يُهدد بقاء جوميز في الهلال

وربما في حال تعاقد الزعيم مع الحمدان، قد يعتمد عليه المدرب لوشيسكو مع المهاجم صالح الشهري وسالم الدوسري ويقل الاعتماد على جوميز لتقدمه في السن، مما يدفع اللاعب الفرنسي للتفكير في الرحيل، خاصة أن عقده مع الأزرق ينتهي في العام المقبل.

وكانت إدارة الهلال تعرضت لانتقادات مسبقًا لتجديد عقد غوميز في عام 2020 ولمدة سنتين حيث أكد المنتقدين على أن جوميز صاحب الـ35 عامًا لم يعد لديه ما يقدمه للفريق.

فريق تركي يُراقب جوميز

يذكر أن جوميز كان انضم للأزرق في عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي، وقالت تقارير إخبارية إن فريق طرابزون سبور التركي يُفكر في ضم اللاعب الفرنسي صاحب الأصول السنغالية خلال فترة انتقالات يناير الحالية.

وكان جوميز شارك في مباراة الأزرق والأهلي أمس الجمعة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل الهلال حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة.

شارك الخبر