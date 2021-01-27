صفقتان على رادار الهلال بعد ضم الحمدان

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن نادي الهلال لن يكتفي فقط بضم المهاجم عبدالله الحمدان من نادي الشباب، حيث تُوجد صفقتان بالوقت الحالي على رادار أزرق العاصمة قبل نهاية فترة انتقالات يناير.

وكان الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة أعلن أمس الثلاثاء عن انضمام لاعب الشباب للفريق الهلالي لمدة 5 مواسم بدءًا من موسم 2021/2022.

وبالطبع ستوجه الإدارة الهلالية أنظارها نحو التعاقد مع البرازيلي أليكس تيكسيرا لاعب فريق جيانغسو سوننج الصيني سابقًا واللاعب محمد قاسم ظهير أيسر الفيصلي.

ويرغب الهلال في تنشيط الجبهة الهجومية بضم تيكسيرا مع سالم الدوسري وصالح الشهري والفرنسي بافيتيمبي غوميز إضافة لتدعيم مركز الجبهة اليسرى بلاعب جيد يكون بديلًا للنجم ياسر الشهراني.

رئيس الشباب أكد رفض اللاعب التجديد لليث

وكان عبدالله الحمدان رفض عروض التجديد له من قبل إدارة نادي الشباب وهو الأمر الذي أكده خالد البلطان رئيس النادي في وقت سابق، لينضم للفريق الهلالي.

ويستعد الهلال لمواجهة نادي النصر يوم السبت المقبل في مباراة السوبر السعودي، حيث تُقام على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وفي وقت سابق، أشاد نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، سامي الجابر بصفقة انضمام المهاجم عبدالله الحمدان إلى صفوف الزعيم، قادمًا من صفوف فريق الشباب.

ماذا قال الجابر عن عبدالله الحمدان ؟

وتغنى سامي الجابر بتعاقد الزعيم مع المهاجم الشبابي، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “صفقة نوعية متميزة نجحت الإدارة الهلالية في إتمامها شكرًا للمميز ابن نافل وفريق عمله.. أما عن عبدالله ( الواثق ) فما وقفت عليه هو مشروع لنجم آسيوي أجزم أنه سيكون اسمًا لامعًا وسيضيف له الهلال الكثير”.

وتابع: “أما لماذا أصف عبدالله الحمدان بالواثق أقول: عرفت عبدالله وعمره لم يتجاوز الـ ١٨ عامًا، حيث يمتلك كاريزما خاصة ومختلفة تمامًا عن نجوم كثر تمتلك الموهبة خارج الملعب ومع مشاركته للفريق الشبابي الأول أظهر أن له شخصية قوية أيضًا في الميدان لا تختلف عن حضوره خارج الملعب”.

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