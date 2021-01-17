صواريخ إيرانية تسقط قرب حاملة طائرات أمريكية!

المواطن - متابعة

قالت قناة فوكس نيوز الأمريكية: إن صواريخ بعيدة المدى أطلقتها إيران خلال المناورة الأخيرة، سقطت بشكل خطير بالقرب من سفينة تجارية في المحيط الهندي السبت، وعلى بعد 100 ميل فقط من حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز، في تصعيد جديد للتوتر.

وبحسب القناة الأمريكية، قال مسؤولون: إن صاروخًا واحدًا على الأقل هبط على بعد 20 ميلًا من السفينة التجارية، لكنهم رفضوا تقديم المزيد من التفاصيل حول السفينة، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالخصوصية.

وطلب المسؤولون عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المعلومات الاستخباراتية الحساسة.

صواريخ إيرانية باليستية:

وفيما يتعلق بمسؤولي البحرية الأمريكية، كانت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز أيضًا على مقربة- على بعد حوالي 100 ميل- حيث انفجر صاروخان باليستيان إيرانيان على الأقل بالمحيط، مما أدى إلى تناثر شظايا الحطام في المنطقة القريبة.

وبالرغم من أن 100 ميل فوق الأفق لا يمكن رؤيتها من حاملة الطائرات أو السفن المرافقة لها، لكن أقمار التجسس الصناعية الأمريكية التي تدور في مدارات عالية في الفضاء تتبعت إطلاق الصاروخ من إيران.

وتأتي الحادثة وسط تصاعد التوترات بشأن برنامج طهران النووي وحملة الضغط الأمريكية على إيران، وكان الحرس الثوري الإيراني قد نظم السبت تدريبات على إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية على هدف محاكٍ في المحيط الهندي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

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