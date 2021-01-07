صورة تجمع رئيسَي الهلال والاتحاد تُحير الجماهير

المواطن - مروة نبيل

نشر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه صورة تجمع رئيسَي الهلال والاتحاد، فهد بن نافل وأنمار الحائلي، الأمر الذي أثار حيرة الجماهير بشأن تواجدهما معًا.

ابن نافل مع الحائلي والمقيرن

وقام جستنيه بنشر صورة تجمع ابن نافل مع الحائلي ورئيس نادي الاتحاد السابق، نواف المقيرن عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: “إيش هرجة الحبايب”.

وأثار الصورة التي نشرها جستنيه تفاعلًا كبيرًا من الجماهير، التي سألت عن السبب الذي جمع رئيس الهلال مع الحائلي، وذهب البعض للتوقع بوجود صفقة تبادلية بين الناديين في فترة الانتقالات الشتوية، بحيث ينتقل فهد المولد إلى الزعيم، وينضم عمر خربين للعميد.

وأشادت بعض الجماهير بوجود ابن نافل مع الحائلي والمقيرن، وأكدوا أنها تدل على العلاقات الطيبة بين الأندية والمسؤولين، وطالبوا بأن تكون هذه الروح السائدة بين الجميع والبعد عن التعصب.

الهلال والاتحاد في دوري محمد بن سلمان

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مواجهة واحدة.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، من الفوز 4 مرات، والتعادل 6 مرات، وهُزم مرة واحدة.

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