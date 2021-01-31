صورة من غوميز لـ النصر بعد الفوز بالسوبر

المواطن - محمد سمعه

وجه اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز لاعب الهلال، رسالة مصحوبة بصورة لـ نادي النصر، بعد فوز الأخير بلقب كأس السوبر السعودي على حساب أزرق العاصمة أمس السبت.

رسالة غوميز لـ النصر

ونشر غوميز صورة له مع الثلاثية التي حققها الهلال بالموسم الماضي عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” مبروك للعالمي، ولكن تذكر أن الأسد لا يموت أبدًا، لقد خسرت المعركة، ولكن ليست الحرب، أراكم قريبًا في دوري المحترفين”.

وكان غوميز تعرض لانتقادات قوية من قبل الجمهور الهلالي، بسبب سوء أدائه في مواجهة الأمس ضد النصر بكأس السوبر، حيث أهدر اللاعب الفرنسي انفرادًا في الشوط الثاني تعامل معه حارس العالمي، الأسترالي برادلي جونز بشكل جيد.

30 يناير ذكرى حزينة لـ جماهير الهلال

ولن ينسى الجمهور الهلالي يوم 30 يناير، الذي يُمثل ذكرى حزينة لهم، حيث فقد الهلال الصدارة ظهر أمس السبت لمصلحة الشباب الفائز على أبها بثلاثية لهدفين بالجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كذلك قدم الهلال مساء أمس أداءً سلبيًا أدى إلى خسارته لقب السوبر وعجزه عن الفوز بالثلاثية المحلية بعد تحقيق لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي.

يذكر أن غوميز كان انضم لنادي الهلال في صيف 2018 قادمًا من فريق غلطة سراي التركي، وفاز مع الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا ودوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

شارك الخبر