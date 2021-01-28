صورة من مايكون تثير الجدل بعد فسخ عقده مع النصر

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب البرازيلي مايكون، مدافع النصر، صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي أثارت الجدل، وذلك بعد أن فسخ عقده مع أصفر العاصمة.

وكان المدافع البرازيلي قد غاب عن مران النصر، أمس الثلاثاء، بدون الحصول على إذن، قبل أن يفاجئ الإدارة بخطاب رسمي يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية.

مايكون لن يشارك مجددًا مع النصر:

وأوضح البرازيلي ريناتو وكيل أعمال لاعب النصر، خلال تصريحاته لـ صحيفة “الرياضية” أن المدافع البرازيلي لن يلعب مع النصر مجددًا ولن يشارك في مباراة السوبر السعودي يوم السبت.

النصر مُطالب بدفع 7 ملايين للاعب البرازيلي:

وأكد ريناتو على أنه تواصل مع إدارة النصر قبل 20 يومًا من الآن وطالبهم بضرورة دفع 6 ملايين و 900 ألف ريال قبل أن يُقرر اللاعب البرازيلي فسخ العقد بسبب عدم الرد على طلبه وطلب وكيل أعماله. وأشار ريناتو إلى أنه يتواصل حاليًّا مع إدارة صفوان السويكت من أجل إقرار حل مؤقت يسمح بدفع 3 ملايين و450 ألف ريال ثم يتم الاتفاق فيما بعد على كيفية سداد باقي المبلغ بحسب الصحيفة.

وكان مايكون لعب مع النصر في موسم 2019/ 2020 على سبيل الإعارة من نادي غلطة سراي التركي، ثم اشتراه النصر بعد ذلك بصورة نهائية من الفريق التركي.

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