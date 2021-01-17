صور.. اختتام مهرجان كؤوس الملوك بنسخته السادسة

المواطن - واس

اختتمت اليوم منافسات مهرجان كؤوس الملوك والأمراء في نسخته السادسة الذي أقيم على مدار يومين في ميدان الملك عبدالعزيز بنادي سباقات الخيل بالرياض .

وفرضت خيل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تفوقها في اليوم الثاني من المهرجان الذي افتتحته الأفراس بعرض مبهر في كأس الملك فهد، وكسبتها الفرس “حتم”، فيما ذهب كأس الملك خالد مع حصان الأربع سنوت “مولع” لأبناء الملك عبدالله، وظفرت جياد الأحمر “جريت سكوت” و”حلاف” بكأس الملكين فيصل وسعود في عرض جميل تميز بالقوة الصارمة في حسم مجريات السباقين.

وفي كأس الملك فهد بن عبدالعزيز ( الفئة الأولى ) شهد السباق تنافساً قوياً بين مهرات الوطن بعمر الثلاث سنوات، انتهى بتتويج المهرة “حتم” لأبناء الشريف هزاع العبدلي بكأس السباق في نسخته السادسة، وتميز الشوط بالنهاية المثيرة بدخول كل من “شالعة” و”مغبوطه” ولاسيما “شالعة” القادمة من الخلف باحثة عن الانتصار الكبير، لكن المسافة خدمت نجمة الشوط “حتم” مع خيالها المخضرم “راموس” والذي تحرك مع فرسه في الوقت المناسب لانتزاع الصدارة في الوقت المناسب .

وأنهت “حتم” التي يدربها شالح العضياني السباق بزمن “1:39:51 دقيقة” وحلت “شالعة” ثانياً و”مغبوطة” في المرتبة الثالثة، وعقب السباق سلم صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد الكأس نيابة عن أبناء وأحفاد الملك فهد إلى المالك الشريف هزاع العبدلي، وجائزة المدرب للعضياني والسوط للخيال والوشاح الخاص للفرس الفائزة.

وفي كأس الملك خالد كان الجواد ” مولع ” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز أكثرها نشاطاً وحيوية مع الخيال السعودي محمد الدهام الذي أبقى على الكأس في الإسطبل الأبيض للمرة الرابعة، في سباق مثير ولاسيما في لحظاته الأخيرة بدخوله القوي الذي حرم “هولان” من نصر كان في متناول اليد حتى اللحظة الأخيرة، في سباق كانت التوقعات لصالح الحصان البطل “آن الأوان” الذي تراجع في المراحل الأخيرة، ليأتي “هولان” ثانياً، و”لاح البرق” في المرتبة الثالثة حيث قطع “مولع” مسافة 2000 متر بزمن 2:5:36″ دقيقة”.

وعقب السباق تسلم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز الكأس من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز الذي توج أيضاً المدرب بدن السبيعي، والخيال الدهام وأهدى الحصان الوشاح الخاص بالمناسبة.

وأعاد الحصان البطل “جريت سكوت” لسمو الأمير فيصل بن خالد كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى خزانة الأحمر بأداء بعث معه الأمل في حضور أكثر تألقاً في البطولات المقبلة، وبقيادة موفقة من الخيال السعودي عادل الفريدي الذي سار مع حصانه ضمن الكوكبة الأولى من الجياد في شوط الأبطال، الذي حل فيه “مايبول” في المرتبة الثانية و”ستاونش” في المرتبة الثالثة حيث سجل الفائز أفضل زمن في المهرجان وللموسم الحالي أيضاً لمسافة 1600 متر وقدره 1:36:38″ دقيقة”، وعقب السباق توج الأمير تركي الفيصل أخيه الأمير فيصل بن خالد بالكأس وجائزة المدرب ووشاح الحصان للمدرب المبدع عبدالله بن مشرف والسوط للخيال عادل الفريدي.



وتمكن الحصان المحلي “حلاف” للأمير فيصل بن خالد وخياله السعودي نايف العنزي من الفوز بكأس الملك سعود بن عبدالعزيز في ختام المهرجان منتزعاً الفوز من قائد السباق حصان الإسطبل الأحمر أيضاً “بيرشان مون” بعد أن قطع مسافة الشوط 2000 متر بزمن “2:05:21 دقيقة” متقدماً بنحو 3 أطوال تقريباً، ومن خلفه “بيرشان مون” ثم “ستار أوف وينز” ، حيث سلم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود الكأس لسمو الأمير فيصل بن خالد، والجائزة والوشاح للمدرب فهد بن سعد، والسوط للخيال نايف العنزي، والوشاح الخاص بالجواد الفائز.

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