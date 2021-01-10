صور حسن الرداد وأمه تجتاح مواقع التواصل بعد وفاتها

المواطن - سعد البحيري

نعى الكثير من الفنانين والمشاهير والدة الفنان المصري حسن الرداد، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة ولذويها وابنها بالصبر والسلوان والأجر العظيم.

وتداول المغردون صور حسن الرداد مع أمه في الكعبة، وخلال زيارات خارجية لدول أجنبية، وعلقوا عليها بكلمات الرثاء والدعاء والتعزية.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم زوجة الرداد قد نعت حماتها حيث نشرت صورة تجمعها بها وبزوجها على حسابها الشخصي بموقع إنستقرام قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي.

وكان الفنان المصري نعى أمه عن طريق نشر مجموعة صور جمعته بوالدته الراحلة، وعلق عليها بالقول: “توفت إلى رحمة الله تعالى والدتي وأحنّ وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مشاهير ينعون والدة حسن الرداد

في البداية قالت الإعلامية وفاء الكيلاني: خالص العزاء للفنان #حسن_الرداد وأخته بوفاة والدتهما الله يرحمها ويسكنها الجنة، وقال الكابتن عصام الحضري: وفاة والدة الفنان حسن الرداد الحاجة فادية الرداد، البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها الفردوس الأعلى ويصبركوا يا حبيبي يا رب، نسألكم الدعاء”.

وقالت الفنانة كندة علوش: البقاء لله في والدة الصديق الغالي #حسن_الرداد الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويمنح قلب حسن ونيبال وإيمي وكل أهلها وحبايبها القوة والصبر والسلوان ويرحم أمواتكم جميعًا.

بدورها نعت الفناة مي كساب الراحلة بقولها: خالص التعازي لحسن الرداد وإيمي سمير غانم في وفاة والده حسن البقاء لله، الله يرحمها ويصبر قلوبكم على فراقها نسألكم الفاتحة والدعاء.

وتفاعل عدد من الجماهير مع نبأ الوفاة حيث قالت ميجا شلبي: خالص التعازي للفنان حسن الرداد في وفاة الغالية والدته.. اللهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة وألهم ذويها الصبر والسلوان.

وقالت مغردة أخرى: “الله يرحم والدة حسن السيدة فادية الرداد ويسكنها فسيح جناته، خبر زعلني كتير، الله يصبر حسن وعائلته ويخفف عنهم”.





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