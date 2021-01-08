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صور صادمة توثق الدمار الذي خلفه أنصار ترامب في مبنى الكابيتول 
تم تخريب مكتب بيلوسي ومكان تنصيب بايدن 

صور صادمة توثق الدمار الذي خلفه أنصار ترامب في مبنى الكابيتول 

2021/01/08
الساعة 12:54 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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صور صادمة توثق الدمار الذي خلفه أنصار ترامب في مبنى الكابيتول 
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

كشفت مجموعة من الصور الأضرار الجسيمة التي سببتها الجماهير التي اقتحمت مبنى الكابيتول يوم الأربعاء، حيث ظهرت النوافذ محطمة والتماثيل مشوهة والجدران مخربة.

وشوهد آثار الرصاص والغاز المسيل للدموع على الجدران، وأيضًا آثار الأقدام المتسخة والأثاث المنهار المتناثر في جميع أنحاء مبنى الهيئة التشريعية للولايات المتحدة.

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وخارج المبنى، شوهدت أطقم تعمل على إقامة أسوار سوداء حول المنطقة المحيطة بـ الكابيتول، فيما وصفه المسؤولون بأنه إجراء احترازي قبل تنصيب جو بايدن.

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وتعرض مبنى الكابيتول لأضرار كبيرة حيث قامت الحشود المثيرة للشغب بركل الأبواب وتسلق السقالات للدخول إلى الهيئة التشريعية، كما تعرض مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي للتخريب، وتناثرت الأوراق على الأرض، كما تعرض القسم الذي سيُقام فيه تنصيب بايدن في 20 يناير لأضرار جسيمة أيضًا. ويبدو أن المتظاهرين كانوا عازمين على إحداث أكبر قدر ممكن من الخراب، وسيحتاج الأمر إلى الكثير من الإصلاحات قبل الحدث.

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وشوهدت طواقم التنظيف وهي تعمل في الجزء الداخلي من المبنى وتلتقط شظايا الزجاج من أرضية الكابيتول، وتلميع التماثيل، وكان أكثر ما تم العثور عليه عدد من القبعات الحمراء المكتوب عليها اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى وهو شعار الرئيس ترامب.

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