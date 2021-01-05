صور.. وصول أمير الكويت لحضور القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان

المواطن - واس

وصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، لحضور فعاليات القمة الخليجية برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

وكان في استقبال سموه في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح.

وقد غادر سمو أمير دولة الكويت في موكب رسمي إلى مركز مرايا.

ويضم الوفد الرسمي الكويتي معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ومعالي الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح رئيس الديوان الأميري.

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