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صور.. وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم مروع على طريق المدينة

صور.. وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم مروع على طريق المدينة

2021/01/12
الساعة 10:13 صباحًا
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صور.. وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في تصادم مروع على طريق المدينة
المواطن - احمد العطوي - تبوك

أسفر حادث تصادم مروع وقع على طريق المدينة عن وفاة ستة أشخاص تربطهم صلة قرابة واحدة وإصابة شخص آخر.

ووجه الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير تبوك، بتقديم الرعاية الصحية للمصاب، كما قدم سموه تعازيه لذوي المتوفين، سائلاً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يعجل بشفاء المصاب.

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الجدير بالذكر بأنه وقع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المدينة نتج عنه وفاة ركاب المركبة الأولى وإصابة قائد المركبة الأخرى بعدد من الإصابات نقل على أثرها لمستشفى الملك خالد لتلقي العلاج.

وباشر الحادث مساعد مدير مرور منطقة تبوك العقيد سمير الغبان وفرق الهلال الأحمر وطوارئ الصحة والدفاع المدني، وسوف تؤدى صلاة الميت على المتوفين صباح اليوم الثلاثاء بمقبرة تبوك العامة.

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