ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات

المواطن - الرياض

أطاحت الإدارة العامة للمرور بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ولم يلتزم بالمسارات مما يعرض حياته وحياته الآخرين للخطر .

وتفاعل المرور مع مقطع فيديو لأحد المغردين وثق المخالفة التي شملت تجاوز السرعة وعدم الالتزام بالمسارات أو مراعاة حقوق الآخرين .

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه تم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام .

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/WaEzDtxEDy pic.twitter.com/OhwQxVVcGi — المرور السعودي (@eMoroor) January 31, 2021

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