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ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات

ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات

2021/01/31
الساعة 11:38 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات ضبط قائد مركبة يسير بسرعة جنونية ويتجاوز المسارات
المواطن - الرياض

أطاحت الإدارة العامة للمرور بقائد مركبة يسير بسرعة جنونية ولم يلتزم بالمسارات مما يعرض حياته وحياته الآخرين للخطر .

وتفاعل المرور مع مقطع فيديو لأحد المغردين وثق المخالفة التي شملت تجاوز السرعة وعدم الالتزام بالمسارات أو مراعاة حقوق الآخرين .

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه تم إحالة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام .


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