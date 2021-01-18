ضبط مقهى في الرياض يقدم الشيشة لزبائنه في الخفاء

المواطن - الرياض

ضبطت أمانة منطقة الرياض، أمس الأحد، مقهى يخالف التعليمات الصادرة بشأن منع تقديم الشيشة للزبائن، ويقوم بفتح أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء.

مقهى "شيشة" يشرع أبوابه الخلفية للزبائن في الخفاء.. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض: صادرنا المواد المحظورة.. وأغلقنا الموقع.. واستدعينا المالك لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة pic.twitter.com/ZFABNV60U1 — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 17, 2021

مداهمة المقهى:

وبين مقطع فيديو نشرته الأمانة، عبر حسابها بموقع تويتر، لحظة مداهمة الموقع، حيث تم إغلاقه ومصادرة المواد المحظورة واستدعاء المالك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.

ويأتي ذلك ضمن جهود أمانة الرياض في رصد المخالفات المتعلقة بالتدابير الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالمملكة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة.

الرياض تتصدر إصابات كورونا:

ويأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزارة الصحة أمس الأحد عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي بلغت (176) حالة، حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 62، مكة المكرمة 34، المنطقة الشرقية 32، المدينة المنورة 12، منطقة القصيم 11.

شارك الخبر