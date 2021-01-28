ضبط مواطن ومقيم سخرا من معلم عبر منصة مدرستي

المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية الميانمارية حيث تهكما وسخرا من معلم عبر منصة مدرستي.

المعلم ومنصة مدرستي

وأوضحت شرطة مكة المكرمة أنه إشارة إلى أحد مقاطع الفيديو التي تتضمن قيام أحد الأشخاص في الدخول غير المشروع إلى منصة مدرستي وتحدث مع أحد المعلمين بقصد التهكم والسخرية وتصويره من قبل شخص آخر حيث تم القبض عليهما من قبل شرطة منطقة مكة المكرمة.

النيابة تباشر التحقيق

وتبين أنهما شخصان مواطن وآخر من الجنسية الميانمارية وهما في العقد الثالث من العمر وبسماع أقوالهما أقرا بما نسب إليهما وسيتم استكمال إجراءات الاستدلال الأولية وتم إشعار النيابة العامة اختصاصًا.

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