ضريبة التسوق عبر الإنترنت.. خطة بريطانيا لسداد ديون كوفيد-19

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حذر السكرتير المالي لوزارة الخزانة في بريطانيا، جيسي نورمان، من أن المتسوقين قد يضطرون إلى دفع مزيد من الأموال عند التسوق عبر الإنترنت بموجب خطط يتم دراستها لإدخال ضريبة جديدة على الشراء الأونلاين.

ويأتي ذلك ضمن خطط وزير الخزانة ريشي سوناك لجمع أكبر قدر ممكن من الأموال لسداد ديون المملكة المتحدة الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال لأعضاء البرلمان:عندما فكرنا في كم الأموال التي تحتاجها بريطانيا، تطرقنا إلى فكرة ضريبة المبيعات عبر الإنترنت ووضعنا ذلك للمناقشة والتقييم وما زلنا نفكر في ذلك.

ولم يقدم نورمان أي تفاصيل حول الشكل الذي قد تبدو عليه ضريبة المبيعات عبر الإنترنت، لكن هناك تكهنات بأنه يمكن فرض ضريبة بنسبة 2% على جميع السلع المشتراة عبر الإنترنت وهذه الخطة من شأنها زيادة 2 مليار جنيه إسترليني سنويًا إلى الناتج المحلي البريطاني.

ويُذكر أن معدلات التجارة عبر الإنترنت كانت قد ازدهرت في العالم كله خلال فترة الإغلاق حيث لم يتمكن العملاء من زيارة المتاجر الواقعية فاتجهوا إلى المتاجر الافتراضية.

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