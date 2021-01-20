ضمك والباطن يُعانيان في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يُعاني ضمك والباطن من تراجع النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، ما يزيد من صعوبة مواجهتهما اليوم في الجولة الـ14.

معاناة ضمك والباطن

وأشار حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن مباراة ضمك والباطن اليوم تُعد الأولى بين الفريقين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ولفت حساب البطولة الرسمي إلى أن ضمك لم يفز في آخر 4 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفشل الباطن في تحقيق الفوز آخر 5 لقاءات، وتساءل: “لمن ستبتسم الكرة اليوم؟!”.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة ضمك والباطن اليوم، يتذيل أصحاب الأرض جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز مرتين وتعادل في 3 مواجهات، وخسر 8 مباريات.

على الجانب الآخر، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة من الفوز 3 مرات والتعادل في 4 لقاءات، وخسر 6 مواجهات.

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