المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ضمك، قبل قليل، عن حسمه لصفقة نرويجية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ضمك يضم بيليغرينو:

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الوسط النرويجي، آماهل بيليغرينو أثناء توقيع عقود انضمامه إلى الفريق، وذلك بحضور مدير الاحتراف، فهد جبران.

وتأمل إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبو نخاع لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة الحالية، أملًا في تحسين الأداء والنتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد معاناته هذا الموسم.

دوري محمد بن سلمان:

وخسر فارس الجنوب بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز 3 مرات وتعادل في مثلهم، وخسر 9 مرات.

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