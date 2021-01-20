ضمك يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الباطن في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة ضمك ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

ضمك يتقدم على الباطن

وبدأت مباراة ضمك ضد الباطن المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بشكل سريع، أملًا في تسجيل هدف مبكر، لتسهيل مهمتهم في خطف الثلاث نقاط وتحسين النتائج، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقائق الأخيرة.

وحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الأول من المباراة، نفذها إيميلو زيلايا بنجاح ليهز الشباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، ويقود فريقه للتقدم.

دوري محمد بن سلمان

وتُعد مباراة اليوم هي الأولى التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويطمح كل منهما لتحقيق الفوز الأول في تاريخ مواجهتهما، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وقبل مباراة ضمك ضد الباطن اليوم، يتذيل أصحاب الأرض جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، فيما يحتل الفريق السماوي المركز الـ13 برصيد 13 نقطة.

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