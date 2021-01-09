طارق كيال يرد على اعتقاد البعض بهروبه من الأهلي

المواطن - محمد سمعه

رد طارق كيال، المشرف السابق على فريق الكرة في النادي الأهلي، على ما تردد من البعض بأنه تقدم باستقالته هربًا من النادي في الوقت الحالي.

مشرف الأهلي السابق يُوضح التفاصيل:

وغرد كيال عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “البعض يعتقد أنني هربت من الأهلي في هذا الوقت، وهذا ليس صحيح، ولكن أترك الإجابة على هذا السؤال لرئيس النادي الأخ عبدالإله مؤمنة وما هو كان طلبه بعد المباراة مباشرة عندما اتصل بي وما هي رغبته”.

وأضاف كيال: “الدكتور ياسر محروس نائب رئيس النادي يشهد على ذلك لأنه كان موجودًا”.

وكان كيال أعلن استقالته من منصبه، وذلك بعد الخسارة من نادي القادسية بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ12 بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الراقي خسر من فريق القادسية بثلاثية، حيث سكنت شباك الراقي 6 أهداف خلال 7 أيام، بعد الخسارة من التعاون يوم السبت الماضي بثلاثية دون مقابل بالجولة الحادية عشرة.

سبب استقالة طارق كيال:

وعلق طارق كيال بعد استقالته قائلًا: “جمهور الراقي، كنت أتمنى أن أقدم شيء، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة، والإمكانيات مع هذه الإدارة محدودة”.

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