طرح حاويات الطاقة الشمسية صحارى لأول مرة في السعودية

المواطن - الرياض

أطلقت شركة تكنولوجيات الصحراء (شركة مساهمة مغلقة) بالتعاون مع الشركة الفرنسية Green Corp Konnection”” لأول مرة حاويات الطاقة الشمسية تحت مسمى “صحارى” وذلك في منطقة نيوم شمال المملكة بغرض تشغيل جزء في منطقة التجمع خلال رالي داكار السعودية 2021 .

وأطلقت الشركة مقاسين للحاويات الشمسية الأول يبلغ طوله 20 قدمًا كيلوواط والثاني يبلغ طوله 40 قدمًا تولد طاقة قدرها 62 كيلوواط، وتتميز حاويات الطاقة الشمسية “صحارى” المدمجة والمتحركة بقدرتها على توفير طاقة نظيفة بنسبة 100٪ مباشرة من الشمس أثناء النهار ومن خلال حزمة بطاريات تخزين الطاقة أثناء الليل، كما أنها ألواح سهلة التركيب تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في هدوء تام ، مقارنة بمولدات الديزل العادية ، وبحد ادنى مطلوب من الصيانة. وتستطيع حاوية “صحارى” الشمسية التي يبلغ طولها 40 قدمًا توفير طاقة مستدامة شبه فورية في المناطق النائية خلال أيام قليلة.

منتج مثالي لتوليد الطاقة

تم إطلاق “صحارى” لأول مرة حاليا في المملكة وسبق ذلك اطلاقه في أفريقيا كمنتج مثالي لتوليد الطاقة في التجمعات أو في القرى الصغيرة التي لا تتوفر بها كهرباء أو الواقعة خارج تغطية شبكة الكهرباء، يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لما يقارب 70 منزل صغير وهو الحل البديل للطاقة التقليدية المكلفة في التنفيذ والصيانة.

استثمارات بحوالي 200 مليار دولار

من جهته أكد الدكتور مساعد العساف نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيات الصحراء: أننا ننظر بفخر إلى رؤية المملكة التي تستهدف استثمارات بحوالي 200 مليار دولار أمريكي على مدى عشرون عاما لانتاج الطاقة الكهربائية الرئيسية -Utility Scale Projects – والتي تستهدف أيضاً إنتاج حوالي 30 مليون لوح شمسي داخل المملكة، تولد بإذن الله وتوفيقه أكثر من 100,000 فرصة عمل واقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف أن هذه الصناعة نهج بيئي أكثر أمانا وأطول استدامة لانتاج الكهرباء يساهم في احداث ثورة بيئية، ويخلق صناعة مستدامة داخل المملكة وتهيئ لمستقبل مشرق للصناعة المحلية المبتكرة والقادرة على المنافسة إقليمياً.

من جانبه علق السيد خالد أحمد شربتلي الشريك التنفيذي للشركة قائلاً: أن “رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030 ستخلق وظائف غير مسبوقة للمهندسين وطاقة بديلة نظيفة يستفيد منها الجميع و نعمل من خلال مصنع الشركة بجدة في تجميع وتسويق ألواح الطاقة الشمسية المنتجة بالسعودية للوصول إلى قطاعات تجزئة مثل المعارض والمدارس والمساجد والمصانع والمستودعات وقريباً المنازل حول المملكة لتخفيض سعر الكيلو واط للشركات وللأفراد ، حيث أن الطاقة الشمسية قد أصبحت اليوم هي الأقل تكلفة مقارنة بجميع مصادر الطاقة الأخرى المعروفة اليوم في العالم.”

وأضاف المهندس نور موسى، المؤسس والرئيس التنفيذي: أن شركة تكنولوجيات الصحراء تعمل بأسلوب متكامل يخلق فرص عمل متنوعة وأن نوعية هذه الوظائف لم تكن موجودة من قبل، كما لم يتم إنشاؤها بطريقة أخرى، مشيراً الى أن الاستيراد الدائم للمهارات والتقنيات الجديدة في المنطقة لن يستمر وها نحن نساهم اليوم وبشكل مباشر عن طريق تشغيل مصنع الشركة لتجميع الواح الطاقة الشمسية صنع السعودية، واليوم نحتفل بإطلاق منتج حاويات الطاقة الشمسية “صحارى”.

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