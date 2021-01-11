طريقة أمام الهلال لتحصين سلمان الفرج من إغراءات النصر

المواطن - محمد سمعه

لا يزال يترقب الجمهور الهلالي، سماع خبر تجديد اللاعب سلمان الفرج لعقده مع الزعيم، خاصة أن قائد الأزرق دخل الفترة الحرة، خلال الفترة الحالية.

وكانت المفاوضات بدأت قبل فترة ليست بالقصيرة بين الفرج وإدارة الهلال، بحثًا عن التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقد قائد الهلال، الذي يُعد واحدًا من العناصر الأساسية في تشكيل بطل آسيا 2019.

ومع اهتمام النصر بضم الفرج، سيحاول الهلال تقديم عرض مالي مُغري للاعب خاصة أنه سيكون من الصعب على الجمهور الهلالي تقبل فكرة رحيل الفرج للغريم، الذي يُراقب مصير اللاعب بكل قوة من أجل التحرك والاتفاق معه.

ماذا يطلب الفرج من الهلال ؟

وكان عدم الاتفاق مسبقًا بين سلمان الفرج والهلال قبل تجديد العقد كان في الناحية المالية حيث يرغب الفرج في الحصول على مقابل مالي جيد يليق بقدراته وإمكانياته من أجل التجديد للزعيم، وهو الأمر الذي أكدته صحيفة “الرياضية”.

يذكر أن النصر كان قدم عرضًا ماليًا أعلى من الهلال للفرج بزيادة 3 ملايين ريال عن عرض الأزرق وفقًا للصحيفة، مما يعني أن الهلال مطالب بتقديم عرض أعلى وأكبر من النصر للحفاظ على فرص بقاء قائده في صفوفه.

وسينتهي عقد الفرج الحالي مع الهلال في يونيو 2021، مما يعني أن قائد الهلال يحق له التفاوض والانضمام لأي ناد دون الرجوع لـ الهلال خلال الفترة الحالية.

وكان الفرج تُوج بـ دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2019/2020 إضافة للفوز بـ دوري أبطال آسيا عام 2019.

صورة حديثة لـ سلمان الفرج في حفل زواج

وفي وقت سابق، نشر الإعلامي والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، صورة حديثة لـ سلمان الفرج قائد الهلال حيث حضر الأخير حفل زواج أحد أصدقائه.

وعلق المريسل على الصورة بشكل مثير للجدل قائلًا: ” الحمد لله على سلامة الكابتن الفرج الذي لم يستطع مرافقة بعثة الأزرق لمواجهة الباطن، التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق بسبب إصابته بالإنفلونزا، حسب تأكيدات بعض المصادر الإعلامية حيث شوهد أول أمس السبت في حفل زواج أحد أصدقائه”.

وجاء تعليق المريسل كعتاب لقائد الهلال بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية إضافة لتواجده في تجمعات وعدم الحرص على مسافة التباعد الاجتماعي.

والتقط الفرج صورة تذكارية مع وليد عبدالله حارس النصر وبعض ممن حضروا حفل الزواج.

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