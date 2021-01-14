طريقة الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

المواطن - الرياض

بدأت اليوم علمية تقديم طلبات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن الدفعة 38 وذلك وفقًا للآلية المتبعة في هذا الشأن والتي تتيح إمكانية الاعتراض على مبلغ الدعم بعد مرور 5 أيام من تاريخ الإيداع وبحد أقصى 90 يومًا.

الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

ويتم الاعتراض على مبلغ حساب المواطن من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصل المستفيد رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

طريقة رفع الاعتراض

ويتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.

آلية متابعة الاعتراضات في حساب المواطن

وفي وقت سابق كشف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد متابعة الاعتراض على مبلغ الدعم من خلال قائمة الدفعات المالية في برنامج حساب المواطن.

وأضاف البرنامج أن قائمة الدفعات المالية تتيح معرفة المعلومات التالية:

– الدفعات

– ملخص الدفعات

– الاعتراضات المالية السابقة

وتابع برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد من خلال الاعتراضات المالية السابقة معرفة:

نوع الاعتراض

حالة الاعتراض

سبب رفض الاعتراض

رفع المرفقات

حالة الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

وفي حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر، أما في حال عدم قيام المسجل برفع اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه في هذه الحالة إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية بعد فتح التسجيل الجديد.

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