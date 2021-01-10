طريقة عمل طاجن القراميط

تعد طريقة عمل طاجن القراميط من الطرق المميزة التي يمكن أن يتم إعداد بها السمك، كما أن سمك القراميط أحد أنواع السمك التي تتميز بمذاق رائع لا يقاوم، بالإضافة إلى أنه يحتوي على العديد من الفوائد.

طريقة عمل طاجن القراميط على الطريقة المصرية

السمك بصفة عامة من الأطباق المميزة التي تستمتع بشعبية كبيرة جدًا، مما يجعل العديد من الأمهات وربات البيوت يبحثون عن أفضل الطرق التي يمكن أن يقدم بها،

فالسمك يتميز بأنه يمكن أن يقدم بالعديد من الطرق التي تتميز جميعها بالمذاق المميز، ولهذا فسوف يقوم موقع المواطن اليوم بتقديم لنا طريقة عمل طاجن القراميط، والذي يعتبر أحد أنواع السمك ذات المذاق المميز.

المكونات المطلوبة

كيلو من سمك القراميط. حبتان من الطماطم المقطعة إلى شرائح. حبتان من البصل مقطعين شرائح. ثلاث حبات من الفلفل الأخضر المقطع حلقات. خمس فصوص من الثوم الصحيح. نصف حزمة من الكزبرة الخضراء. ورقتان من اللورا. ملعقة صغيرة ممتلئة من الكمون الناعم. ملعقة صغيرة من الصلصة الحارة، ويمكن استبدالها بالشطة أو الاستغناء عنها. ملح طعام حسب المذاق. رشة من الحبهان المطحون. نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة. نصف ملعقة كبيرة من النعناع المجفف. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ويمكن استبدالها بالزيت النباتي.

طريقة التحضير

يجب في البداية أن يتم تنظيف السمك ومن ثم تقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم.

ومن بعدها نقوم بتقليب الخضروات المقطعة شرائح مع البهارات والأعشاب الجافة مع بعضهم البعض بشكل جيد جدًا.

ثم نقوم بتحضير الطاجن وفي القاع نقوم بوضع جزء بسيط من الخضروات، ومن فوقها نقوم بوضع قطع السمك.

ومن ثم نقوم بإضافة باقي كمية الخضروات، ومن فوقها نقوم بإضافة ملعقة من الزيت.

ثم قومي بإضافة نصف كوب من الماء من فوق الطاجن، ومن بعدها قومي بإدخال الطاجن لفرن ساخن مسبقًا لمدة لا تقل عن نصف ساعة، أو حتى تمام النضج.

بعد التأكد من نضج السمك وجميع المكونات قومي بإشعال الشواية لمدة خمس دقائق كي تضيفي إلى السمك والخضروات لون ومذاق مميز.

ومن بعدها قومي بإخراج طاجن السمك وقدميه ساخن مع الأرز أو الخبز ونوع السلطة المفضل.

طريقة عمل طاجن القراميط بطريقة الشيف شربيني

المكونات المطلوبة

كيلو من القراميط متوسطة الحجم. ثلاث فصوص من الثوم. حبتان من البصل. ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض. زيت نباتي. نصف حزمة من الكرات. نصف حزمة من الكرفس. نصف حزمة من الكزبرة الخضراء. ثلاث حبات من الطماطم. قرنان من الفلفل الأخضر الحار. ملح حسب المذاق. ملعقة كبيرة من بهارات السمك. كوب من الفريك. ملعقة صغيرة من الشطة الحارة، ويمكن الاستغناء عنها.

طريقة التحضير

في البداية قومي بتقطيع السمك وغسله جيدًا، ومن ثم قومي بتدبيله بالثوم والبصل والكمون والفلفل الحار والبهارات والملح والكزبرة الجافة.

اتركي السمك نصف ساعة في التدبيلة حتى يكتسب السمك مذاق مميز، ثم قومي بوضع السمك في الدقيق وقومي بقليه في الزيت.

ثم قومي بوضع مقلاة على النار وضعي بها ملعقة من الزيت ثم قومي بإضافة له البصل والقيام بتشويحه بالزيت.

ومن بعدها قومي بإضافة له الكرات والكرفس والفلفل الحار، ومن بعدها قومي بتقليب مع بعضهم جيدًا.

ومن بعدها عليكي أن تقومي بإضافة لهم قطع الطماطم ومعجون، مع عودة التقليب مرة أخرى.

هنا قومي بإضافة لهم الفريك من بعد نقعه ربع ساعة ومعهم الشبت والكزبرة الخضراء، ثم نقوم بتقليبهم جميعًا مع بعضهم البعض.

ثم قومي بإضافة جميع المكونات داخل طاجن أو صينية من البايركس، ومن فوقهم نقوم بإضافة قطع القراميط، ونقوم بوضع الطاجن بالفرن حتى النضج.

طريقة عمل طاجن القراميط بالصلصة

المكونات المطلوبة

كيلو ونصف من سمك القراميط النظيف والمقطعة قطع متوسطة. حبة كبيرة من البصل المقطع شرائح. خمس فصوص كبيرة من الثوم المهروس. ثلاث حبات من الفلفل الأخضر المقطع إلى حلقات. ملعقة كبيرة من الكمون الناعم. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملح طعام حسب المذاق. عصير ثلاث حبات من الليمون الطازج. ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض. كوب ونصف من عصير الطماطم. ملعقتان من معجون الطماطم الجاهز. ثلاث ملاعق كبيرة من الماء.

طريقة التحضير

من المهم أن تقومي بتنظيف السمك جيدًا وغسله، ثم من بعدها ضعيه في صينية مناسبة.

ثم قومي بوضع كلاً من البصل والثوم والفلفل الأخضر والخل والكمون وعصير الليمون وأيضًا عصير الطماطم بالكبة.

ثم عليكي أن تقومي بخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض بشكل جيد، حتى يتحول قوام جميع المكونات إلى القوام السائل.

هنا يجب أن تقومي برش السمك بالملح من الجهتين، ومن فوقهم قومي بوضع التتبيلة السابق تحضيرها، مع ضرورة ترك السمك بها لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يكتسب منها السمك مذاق مميز.

قومي بإضافة ما تبقى من عصير الطماطم ومعجون الطماطم إلى السمك، ومن فوقهم قومي بتوزيع شرائح الفلفل الأخضر، ثم قومي بوضع صينية السمك بالثلاجة لمدة نصف ساعة.

قومي بإخراج الصينية من الثلاجة ووضعها بفرن ساخن مسبقًا لمدة نصف ساعة، أو حتى التأكد من تمام النضج.

ومن بعدها قومي بإشعال الشواية حتى يكتسب السمك اللون الأحمر الجميل، والمذاق المميز.

ثم قومي بإخراجه من الفرن وقدميه ساخن مع الأرز أو الخبز والسلطة.

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