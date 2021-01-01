طلبات عمر السومة قد تؤدي لرحيله عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي عبدالله المالكي عن الطلبات التي طلبها السوري عمر السومة من أجل تجديد عقده مع النادي الأهلي بالفترة المقبلة.

وتحدث المالكي لـ قناة 24 الرياضية مؤكدًا أن السومة طلب زيادة مالية في عقده الجديد بنسبة 30%، مضيفًا أنه سأل إدارة عبدالإله مؤمنة حول آخر المستجدات فأخبروه أن الأمور مطمئنة.

عمر السومة يطلب الجدية لإتمام تجديد عقده:

وأضاف المالكي أن وكيل السومة كان تقابل مع إدارة الأهلي قبل شهر من الآن لبحث تجديد عقد المهاجم السوري الذي طلب الزيادة المالية قبل أن يدخل الفترة الحرة، خاصة أن هناك عروض مغرية مالية تُقدم له حاليًّا.

كما طلب السومة أيضًا سرعة التجديد معه، وأن يكون هناك جدية لإتمام الأمر.

إدارة الأهلي لم تستجب حتى الآن:

ولم تستجب إدارة الأهلي حتى الآن لمطالب عمر السومة؛ كون الإدارة في الراقي كان لديها التزامات مالية تسعى للقيام بها وتسديدها.

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