طلب جماهير النصر يصدم حمدالله

المواطن - محمد سمعه

صدمت جماهير نادي النصر، اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد أن سافر إلى المغرب مؤخرًا للخضوع لجلسات علاجية في بلاده.

وطلبت جماهير العالمي عبر “تويتر” من إدارة النادي عدم إشراك حمدالله في المباريات المقبلة حتى نهاية الموسم، مضيفين بأن الفريق تحسن كثيرًا في غيابه وأصبح يحقق الانتصارات.

وكانت تقارير صحفية، قالت إن حمدالله لن يشارك في مباراة العالمي والاتحاد في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب تأخره في العودة إلى المملكة، نتيجة لظروف الطيران من المغرب إلى السعودية.

حمدالله سيكون جاهزًا لمواجهة الهلال

ورغم أن حمدالله سيكون جاهزًا للمشاركة ضد الهلال في بطولة كأس السوبر السعودي يوم 30 يناير أي بعد 5 أيام من مباراة الاتحاد في الدوري، لكن الجماهير رفضت مشاركته مع الفريق بحجة أنه غير ملتزم ويعاني من وزن زائد إضافة لعدم خوفه على الفريق والسفر في وقت غير مناسب والفريق في أمس الحاجة له.

ويستعد العالمي لمواجهة فريق الوحدة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري المحترفين.

النصر في المركز العاشر

ويحتل النصر حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، بعد الفوز على نادي الرائد في الجولة الثالثة عشرة.

وكان حمدالله انضم لنادي النصر في عام 2018 قادمًا من نادي الريان القطري، وحقق مع الفريق لقب دوري المحترفين موسم 2018/2019 بجانب الفوز بلقب كأس السوبر السعودي في يناير 2020 على حساب التعاون.

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