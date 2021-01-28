طلب خاص من جماهير برشلونة لـ ميسي

المواطن - محمد سمعه

سيعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقيادة برشلونة مجددًا في مباريات الدوري الإسباني، بعد أن كان تم إيقافه لمدة مباراتين بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني يوم الأحد قبل الماضي.

وستكون المواجهة المقبلة للبارشا في الدوري الإسباني، ضد فريق أتلتيك بيلباو حيث تُقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الليجا.

الثأر شعار ميسي

وسيطلب جمهور البارشا من ميسي قيادة الفريق الكتالوني للثأر من أتلتيك بيلباو الذي تُوج مؤخرًا بلقب السوبر الإسباني على حساب البارشا بثلاثية مقابل هدفين، كما أنه بسبب هذه المباراة فقد طُرد ميسي للمرة الأولى في مسيرته مع الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان، نجح في الفوز في 7 مباريات من أصل 8 خارج ملعب الكامب نو في الموسم الحالي، حيث كانت الهزيمة الوحيدة ضد فريق بيلباو في نهائي السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أن ميسي سجل للبارشا في الدوري الإسباني 11 هدفًا بالموسم الحالي متأخرًا بفارق هدف عن الأوروجوياني لويس سواريز لاعب أتلتيكو مدريد والمغربي يوسف النصيري لاعب إشبيلية حيث أحرز كل منهما 12 هدفًا في الليجا.

أحداث مباراة برشلونة وفاييكانو

وكانت انتهت مباراة البارشا ورايو فاييكانو مساء أمس الأربعاء في دور ثمن النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا بفوز البارشا بنتيجة هدفين لهدف وعبوره إلى دور ربع النهائي.

وخلال الشوط الأول لم ينجح أي من الفريقين في إحراز الهدف الأول لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني كان فريق رايو فاييكانو المبادر بالتسجيل ليفتتح أهداف المباراة عبر اللاعب فيران توريس بالدقيقة الـ64. ولكن انتفض فريق برشلونة بعد ذلك ليسجل هدف التعادل بالدقيقة السبعين عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وواصل برشلونة ضغطه على أمل إضافة الهدف الثاني، حتى تمكن البارشا من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج بالدقيقة الحادية والثمانين.

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