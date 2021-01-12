طوارئ صحية وحظر تجول تام في لبنان 

المواطن - متابعة

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، أمس الاثنين، “حالة الطوارئ الصحية لمواجهة خطورة تفشي وباء كورونا”، كما طلب من “الأجهزة الأمنية والجهات القضائية التشدّد في تطبيق القوانين التي تعاقب المستشفيات عند عدم استقبال الحالات الطارئة؛ بما فيها حالات كورونا.

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع “منع الخروج إلى الشوارع والطرقات بدءًا من الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس الموافق فيه 14/ 1/ 2021 وحتى الساعة الخامسة من صباح يوم الاثنين الموافق 25/ 1/ 2021، على أن يُستثنى من ذلك الجهات والأشخاص والمؤسسات الواردة في متن القرار”.

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