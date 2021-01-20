الأرصاد تعلن موعد ذروة انخفاض درجات الحرارة

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون ذروة الانخفاض في درجات الحرارة فجر يوم غد الخميس ويوم الجمعة خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة.

توقعات الأرصاد:

جاء ذلك بحسب ما ذكرت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، كما نشرت صورة تبين الثلوج التي هطلت على بعض مناطق المملكة.

درجة الحرارة تحت الصفر:

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من موجة شديدة البرودة ورياح نشطة مثيرة للأتربة، تبدأ من أمس الثلاثاء إلى السبت القادم، على معظم مناطق المملكة، تصل فيها درجة الحرارة إلى أقل من الصفر.

وأوضح مركز الأرصاد أن الموجة على معظم المناطق والمناطق الشمالية وتلامس -4 درجات مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج، آملًا التقيد بإرشادات الجهات المعنية ومتابعة تقارير الطقس.

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