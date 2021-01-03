الخطوط الحديدية تحدد وزن الحقائب وتفرض رسومًا على الأمتعة الإضافية

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، اليوم (الأحد)، أنه تم تخصيص وزن محدد للحقائب والأمتعة الخاصة بكل درجة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إنه ابتداءً من شهر فبراير القادم سيتم احتساب بعض الرسوم على الوزن الزائد عن الوزن المسموح.

وأضافت أنه على المسافر بالدرجة الاقتصادية شحن حقيبة واحدة بوزن 25 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 7 كجم، فيما يحق للمسافر على درجة الأعمال شحن حقيبة بوزن 32 كجم، وحمل حقيبة يد بوزن 10كجم.

وتابعت الخطوط الحديدية أن رسوم الأمتعة الإضافية تبلغ 70 ريالاً للقطعة الزائدة، و3 ريالات لكل كيلو جرام زائد.

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