تفاصيل الدفعة الـ 38 من حساب المواطن.. 1.9 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع

المواطن - الرياض

أعلن برنامج حساب المواطن تفاصيل الدفعة الـ 38 من الدعم، حيث تم إيداع 1.9 مليار ريال لـ 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يناير.

وأعلن المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ 38 لشهر يناير بلغ 88 مليار ريال سعودي.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن قبل ساعات، بدء إيداع الدعم لمستفيدي الدفعة الـ38 مخصص شهر يناير الجاري.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

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