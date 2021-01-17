عاملان وراء تراجع أداء أمرابط مع النصر

المواطن - مروة نبيل

يُعاني المغربي نور الدين أمرابط من تذبذب المستوى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

سرور يكشف ما يحتاجه أمرابط:

وتحدث نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور عن النجم المغربي قائلًا: “أمرابط يحتاج المزيد من رفع المعدل اللياقي وأيضًا نسيان مشكلة التمزق العضلي التي ما زالت تخيفه أثناء الجري”.

وتابع النجم النصراوي السابق: “وهذا ما ألاحظه إنه يحاول ألا يفتح أكثر أثناء الإسبرنت.. أمرابط لاعب كبير أتمنى أن يتخلص من الكرة سريعًا حتى يبان جمال أسلوبه في اللعب”.

واختتم هاشم سرور حديثه عن النجم المغربي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “نور الدين لاعب كبير وكلامي فقط للتنبيه لتعديل بعض الرتوش”.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، تحسن أداء النصر في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في استعادة نغمة الانتصارات، والتي كان آخرها الفوز على الرائد بهدف دون رد.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والقادسية أصحاب المركزين الثامن والتاسع.

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