عبدالإله العمري مستمر مع النصر لـ3 سنوات

المواطن - مروة نبيل

حسم عبدالإله العمري موقفه من الاستمرار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة، وقام بتجديد عقده بشكل رسمي.

عبدالإله العمري يجدد عقده:

وأكد حساب “رياضة – الجزيرة” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن عبدالإله العمري جدد عقده مع النصر، قبل قليل، ليستمر في صفوفه الـ3 سنوات المقبلة.

وكان العمري سيدخل يوم 24 من شهر يناير الجاري، الفترة الحرة والتي تسمح له بالتوقيع لأي ناد دون الحصول على موافقة النصر، إلا أن الإدارة دخلت في مفاوضات معه خلال الأيام الماضية، قبل أن تنجح في الحصول على توقيعه.

النصر في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، تحسن أداء النصر في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في استعادة نغمة الانتصارات، والتي كان آخرها الفوز على الرائد بهدف دون رد.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما رفع رصيده إلى 17 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الاتفاق والقادسية أصحاب المركزين الثامن والتاسع.

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