عبدالإله العمري يُجدد عقده مع النصر لـ 3 سنوات

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر- قبل قليل- عن تجديد عقد مدافعه عبدالإله العمري لمدة 3 سنوات، بحضور صفوان السويكت رئيس النادي.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر” أن العمري وقع على عقود التجديد للعالمي حتى عام 2024.

الهلال والشباب رغبا في ضم عبدالإله العمري:

وكان اسم العمري ارتبط بالانضمام لناديي الهلال والشباب؛ كونه دخل الفترة الحرة لكنه قرر التجديد للعالمي.

مايكون لن يشارك في السوبر:

وفي وقت سابق، حُسم مصير اللاعب البرازيلي مايكون، مدافع نادي النصر، حول المشاركة في مباراة كأس السوبر السعودي ضد نادي الهلال يوم السبت المقبل، وذلك بعد أن فسخ عقده مع العالمي مؤخرًا.

وكان المدافع البرازيلي قد غاب عن مران النصر، أمس الثلاثاء، بدون الحصول على إذن، قبل أن يفاجئ الإدارة بخطاب رسمي يبلّغهم فيه بفسخ عقده؛ لعدم تسلّمه أكثر من 3 رواتب شهرية.

وأوضح البرازيلي ريناتو وكيل أعمال لاعب النصر، خلال تصريحاته لـ صحيفة “الرياضية” أن المدافع البرازيلي لن يلعب مع النصر مجددًا ولن يشارك في مباراة السوبر السعودي يوم السبت.

وأكد ريناتو على أنه تواصل مع إدارة النصر قبل 20 يومًا من الآن وطالبهم بضرورة دفع 6 ملايين و 900 ألف ريال قبل أن يُقرر اللاعب البرازيلي فسخ العقد بسبب عدم الرد على طلبه وطلب وكيل أعماله.

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