عبدالرحمن الراشد: ترامب انتهى في العالم الافتراضي الرقمي

المواطن - الرياض

أكد الكاتب عبدالرحمن الراشد أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب انتهى في العالم الافتراضي الرقمي.

وأوضح الراشد في تغريدة له عبر تويتر، أن يوتيوب أغلقت حساب ترامب وتم منعه من (تويتر، وفيسبوك، وأمازون، وانستغرام، وسنابشات، وتيك توك، وسبوتفاي، وبنترست، وريدت).

إجراءات غير مسبوقة:

وفي وقت سابق اتخذت غالبية مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية إجراءات غير مسبوقة ضد ترامب منذ اقتحام حشد من أنصاره مبنى الكابيتول في السادس من يناير، وتراوحت إجراءات هذه المواقع بين تعليق حسابات لفترة مؤقتة أو لأجل غير مسمى أو حتى إغلاق حسابه بصورة نهائية.

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