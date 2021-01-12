عبدالرزاق حمدالله يسافر إلى المغرب 15 يومًا

المواطن - مروة نبيل

يغادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرزاق حمدالله إلى المغرب، اليوم الثلاثاء، من أجل العلاج من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة.

عبدالرزاق حمدالله يغادر إلى المغرب

وأكد مصدر خاص لـ”الرياضية”، أن عبدالرزاق حمدالله سيغادر اليوم، وسيمكث في المغرب لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا، أملًا في علاجه وتأهيله، من أجل العودة سريعًا إلى المشاركة مع النصر.

وكان حمدالله قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة النصر ضد الباطن، ولم يستطع استكمال اللقاء، ليُغادر الملعب عند الدقيقة 68، ويُشارك رائد الغامدي بدلًا منه، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

النصر في دوري محمد بن سلمان

ويحل العالمي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد صاحب المركز الـ13.

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